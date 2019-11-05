أكد رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى، اليوم الثلاثاء، أنه لا زال هناك أمل بانضمام دول البلقان لعضوية الاتحاد الأوروبى، كما حث على بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد.
وقال ساسولى - فى كلمة أمام برلمان مقدونيا الشمالية أوردتها شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - "نشارككم المرارة وخيبة الأمل" إزاء فشل الاتحاد الأوروبي في بدء مفاوضات عضوية البلدين بعدما عرقلت عدة دول أعضاء بقيادة فرنسا العملية الشهر الماضى.
يشار إلى أن مقدونيا الشمالية مرشحة لعضوية الاتحاد منذ 2005.
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