وقال ساسولى - فى كلمة أمام برلمان مقدونيا الشمالية أوردتها شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - "نشارككم المرارة وخيبة الأمل" إزاء فشل الاتحاد الأوروبي في بدء مفاوضات عضوية البلدين بعدما عرقلت عدة دول أعضاء بقيادة فرنسا العملية الشهر الماضى. 


يشار إلى أن مقدونيا الشمالية مرشحة لعضوية الاتحاد منذ 2005.