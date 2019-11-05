سكوبى(أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى، اليوم الثلاثاء، أنه لا زال هناك أمل بانضمام دول البلقان لعضوية الاتحاد الأوروبى، كما حث على بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد.