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الإمارات ترحب بـ"اتفاق الرياض" وتشيد بحكمة الملك سلمان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:46 م
الإمارات ترحب بـ"اتفاق الرياض" وتشيد بحكمة الملك سلمان اتفاق الرياض
وكالات

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رحبت الإمارات بـ"اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مؤكدة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره و أمنه.
 
وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وإنجاز هذا الاتفاق المهم الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن.
 
وثمن البيان الدور الإيجابي والبناء للمملكة على الساحة اليمنية حيث تمثل الرياض ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والخليجي.
 
وشددت وزارة الخارجية على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.
 
ودعا البيان إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.
 
وجددت الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
 
وأشادت بتحالف الحزم الذي تقوده الرياض ودوره في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها مجددة التزامها بهذه الشراكة المباركة وهذا التحالف الخير.

الإمارات

اتفاق الرياض

اليمن

سلمان بن عبد العزيز

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