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الأوقاف ترشح 15 إماما لدورة حول تنمية المهارات الإعلامية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:22 م
الأوقاف ترشح 15 إماما لدورة حول تنمية المهارات الإعلامية وزارة الأوقاف
​كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثالثة من الأئمة المرشحين لدورة : "تنمية المهارات الإعلامية".

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لجميع الواعظات على مستوى الجمهورية، والتى ستكون مدتها خمسة أيام، وسيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وطالبت الأوقاف، واعظاتها الراغبات فى المشاركة ملء النموذج التقديم عبر موقع الوزارة الرسمى، (فى خلال عشرة أيام من تاريخه).

وقالت الأوقاف، إن ذلك ياتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالواعظات لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية، وسُبل التواصل العصرى الحديث للأئمة والواعظات، والسعى الدءوب لمواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم جميعا، وفى ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالى ممثلة فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

1.      سمير محمد صابر سليم دمياط
2.      محمد عبدالستار عبدالرحمن البري الجيزة
3.      عبدالله عادل الصاوي أحمد بدر الإسكندرية
4.      على أحمد حسن سيد الوادي الجديد
5.      محمد فكيه السيد سهيل كفر الشيخ
6.      محمد محمد صدقي عبدالكريم الشرقية
7.      وليد كامل علي عطية الفقي البحيرة
8.      عبدالمجيد أبوبكر عبدالمجيد أسيوط
9.      فهمي أحمد فهمي عبدالعزيز المنيا المنيا
10.                        هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي دمياط
11.                        أحمد يونس أحمد عبدالغني القاهرة
12.                        محمد على محمد الشاذلي جنوب سيناء
13.                        محمد السيد أبو هاشم أحمد مكي الإسماعيلية
14.                        أشرف حربي عبدالفتاح شعبان القاهرة
15.                        حامد خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة


 

 


تنمية المهارات الإعلامية

وزارة الأوقاف

الظهور بالفضائيات

تدريب الدعاة على الاعلام

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