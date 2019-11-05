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الأنبا موسى أسقف الشباب يفتتح معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية اليوم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:00 ص
الأنبا موسى أسقف الشباب يفتتح معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية اليوم الانبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية
سارة علام

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يفتتح الانبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية الذى تشرف عليه أسقفية الشباب، إذ يضم المعرض مختلف دور النشر المتخصصة فى الكتب المسيحية، بالإضافة إلى إصدارات الكنائس والأديرة ومعاهد الكنيسة اللاهوتية وكتب التراث الكنسى، ويستمر المعرض من اليوم حتى الـ23 من شهر نوفمبر الجارى.

يذكر أن المعرض الذى انطلق للمرة الأولى مع العيد الأول لتجليس البابا تواضروس، فتح أبوابه أمام جميع الأديرة والكنائس للمشاركة فيه، قبل أن يبدأ منذ العام الثانى انتهاج سياسة المنع، بحجة حماية الإيمان الأرثوذكسى، فرفضت إدارته عرض كتب «المسكين» بزعم احتوائها على هرطقات، وكتب جريجوريوس لأنها تضم حديثاً عن الأرواح.

وخصص المعرض العام  الماضي جناحاً للبابا تواضروس، فى مقابل 3 لسلفه شنودة، واحتفى بعرض كتب الأنبا بيشوى، مطران دمياط، والأنبا إرسانيوس، مطران المنيا، الراحلين، فيما لم تُعرض أى مؤلفات للأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبومقار، الذى قُتل فى يوليو الماضى.

من جانبه، قال الأنبا موسى، إن المعرض فرصة لتبادل الخبرات، وعرض كل ما هو جديد من إصدارات الكتب المهتمة بأمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمع.


 

 


معرض الكتاب القبطي

الكاتدرائية

الانبا موسى

اسقفية الشباب

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