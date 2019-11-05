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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:00 م
خالد صلاح
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افغانستان : الصين تستضيف قريباً اجتماعا حول عملية السلام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:45 م
افغانستان : الصين تستضيف قريباً اجتماعا حول عملية السلام اشرف غنى ارشيفية
ا ش ا

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، أن الرئيس أشرف غني اتفق خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي على عقد اجتماع في بكين يضم وفدا من حركة طالبان لمناقشة اتفاق السلام الأفغاني.
 
وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء أن الاجتماع، الذي سيُعقَد في المستقبل القريب ، سيكون أول اجتماع تستضيف فيه الصين وفودا من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لتبادل وجهات النظر بشأن عملية السلام الأفغانية .
 
وأوضح صديقي أنه سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع من قبل الحكومة الصينية، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية ستشارك قريبا مع الحكومة الصينية قائمة بالمشاركين في الاجتماع.

اشرف غنى

وانج يي

الحكومة الصينية

الحكومة الأفغانية

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