إهدار المال العام بمجلس مدينة المحلة.. تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر

كما يقوم مسئولي مجلس المدينة بعمل قاعدة خرسانية جديدة لنقل تمثال طلعت حرب الموجود بالجزيرة الوسطى أمام مجلس المدينة، والمثبت على قاعدة رخامية كبيرة ، ووضعه أمام بوابة مجلس المدينة.

يذكر أن التمثال تم وضعه فى مكانه الحالى فى عهد اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة الأسبق، وتم تجميله بالرخام والإضاءة وإحاطته بالرخام، ويمرز التمثال لطلعت باشا حرب مؤسس شركة غزل المحلة وبنك مصر ورجل الاقتصاد الأول فى مصر.

وأثار هدم السور استياء أبناء مدينة المحلة، مطالبين بعدم إهدار المال العام وصرف الأموال فى أشياء هامة بدلا من هدم سور قائم وبحالة جيدة واستغلال المبالغ فى إقامة أي منشأت تخدم المواطنين.

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه بمجلس مدينة المحلة، أن احد رجال الأعمال هو من تبرع بإزالة السور وإقامة سور جديد على نفقته الخاصة وعمل بوابتين للدخول والخروج من وإلى المجلس، واستقطاع 1,5متر من الشارع وضمها لمجلس المدينة.

وتم تشوين مواد البناء من رمل وأسمنت وزلط وحديد بالشارع مما يعوق حركة السير بالشارع الرئيسى لمدينة المحلة.



تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر



تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر



تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر



تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر



تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر



تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر