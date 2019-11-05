سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إهدار المال العام بمجلس مدينة المحلة.. تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:26 ص
إهدار المال العام بمجلس مدينة المحلة.. تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى واقعة إهدار للمال العام بمجلس مدينة المحلة الكبرى، يقوم المسئولين بالمجلس بإزالة السور الرئيسى المحيط بالمجلس بشارع البحر الرئيسى، بحجة تطويره لكونه أصبح قديما، وتم رفع حديد المصبعات بالسور، كمرحلة أولى وإزالة البوابة الرئيسية فى المرحلة الثانية، واستقطاع متر ونصف من شارع البحر الرئيسي، وإضافتها لسور المجلس مما يعد إهدار للمال العام.

كما يقوم مسئولي مجلس المدينة بعمل قاعدة خرسانية جديدة لنقل تمثال طلعت حرب الموجود بالجزيرة الوسطى أمام مجلس المدينة، والمثبت على قاعدة رخامية كبيرة ، ووضعه أمام بوابة مجلس المدينة.

يذكر أن التمثال تم وضعه فى مكانه الحالى فى عهد اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة الأسبق، وتم تجميله بالرخام والإضاءة وإحاطته بالرخام، ويمرز التمثال لطلعت باشا حرب مؤسس شركة غزل المحلة  وبنك مصر ورجل الاقتصاد الأول فى مصر.

وأثار هدم السور استياء أبناء مدينة المحلة، مطالبين بعدم إهدار المال العام وصرف الأموال فى أشياء هامة بدلا من هدم سور قائم وبحالة جيدة واستغلال المبالغ فى إقامة أي منشأت تخدم المواطنين.

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه بمجلس مدينة المحلة، أن احد رجال الأعمال هو من تبرع بإزالة السور وإقامة سور جديد على نفقته الخاصة وعمل بوابتين للدخول والخروج من وإلى المجلس، واستقطاع  1,5متر من الشارع وضمها لمجلس المدينة.

وتم تشوين مواد البناء من رمل وأسمنت وزلط وحديد بالشارع مما يعوق حركة السير بالشارع الرئيسى لمدينة المحلة.

تكسير سور المجلس لإقامة سور أخر (1)
تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر 
 
تكسير سور المجلس لإقامة سور أخر (2)
تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر 
 
تكسير سور المجلس لإقامة سور أخر (3)
تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر 
 
تكسير سور المجلس لإقامة سور أخر (4)
تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر
 
تكسير سور المجلس لإقامة سور أخر (5)
تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر 
 
تكسير سور المجلس لإقامة سور أخر (6)
تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر
 
تكسير سور المجلس لإقامة سور أخر (7)
تكسير سور المجلس لإقامة سور آخر 

 


محافظه الغربيه

مجلس مدينه المحله

اهدار مال عام

المحله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة