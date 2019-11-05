إطلاق اسم الشهيد محمد رمضان مكى على إحدى مدارس برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

أزاح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الستار عن لافتة مدرسة الشهيد البطل محمد رمضان مكي الابتدائية بإدارة برج العرب التعليمية، وذلك بحضور والد الشهيد وأسرته، ومحمد سليمان مدير عام الإدارة ولفيف من القيادات التربوية.

وبدأت مراسم إطلاق اسم الشهيد البطل بإزاحة الستار عن اللافتة وتغيير اسم المدرسة بدلا من (مدرسة محمد فريد)، ثم تبعها السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الشعب، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وبعض الأغنيات والعروض الوطنية، ورفع تلاميذ المدرسة لافتة مزينة بعبارة (كلنا أولادك يا أم الشهيد).

وقال الديب في كلمته إن إطلاق أسماء الشهداء على مدارسنا تكريم لأرواحهم لما قدموه وبذلوه من أجل الوطن ولهم منزلة كبيرة عند الله مع الأنبياء والصديقين، حيث إنهم يروون بدمائهم الزكية الطاهرة أرض بلدنا الغالية.