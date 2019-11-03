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صور .."تعليم الإسكندرية ": التعليم الفنى قاطرة التنمية فى مصر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:44 م
صور .."تعليم الإسكندرية ": التعليم الفنى قاطرة التنمية فى مصر حفل التكريم
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد يوسف الديب  ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، وجنينة هريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية حفل التكريم الذي أقيم اليوم الأحد بقنصلية فرنسا  بالإسكندرية لتكريم بعض الطلاب والعاملين بمدرستي الرأس السوداء الصناعية للبنين بإدارة المنتزه ومدرسة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب.

وقال بيان صادر من مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، أن  مشروع " بذور الأمل" بالإسكندرية ، جاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعهد الأوربي للتعاون والتنمية ، و أن التكريم شمل بعض الطلاب الذين تم تدريبهم في المصانع والشركات خلال إجازة صيف 2019 .

ومن جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية  أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، والتعليم الفني هو الساعد الأيمن لخلق كوادر متميزة في شتى الصناعات  وبناء مصر الحديثة  مشيدا بتجربة المدرستين ، وأشار أيضا إلى الإقبال الكثيف هذا العام للالتحاق بالتعليم الفني" زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي " من طلاب الشهادة الإعدادية رغم تفوقهم وحصولهم على مجاميع تتيح لهم أفضل مدارس المتفوقين للثانوية العامة.

وفي ختام الحفل قام الديب ، بتكريم قنصل عام فرنسا للتعاون المثمر في مجالات التعليم الفني ، وجاءت مراسم التكريم بحضور الدكتور سامي فضل مدير عام إدارة المنتزه وعادل حسين وكيل إدارة غرب و محمد مأمون مدير إدارة التعليم الصناعي وطارق موسى مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية ومديري إدارتي المدرستين.

التكريم
التكريم

جانب من الحفل
جانب من الحفل

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

 
 
 
 

الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

التعليم الفنى

قنصلية فرنسا

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