إصابة 5 أشخاص فى انفجار بمركز للتسوق بالهند

أصيب أربعة من أفراد الشرطة الهندية ومدنى بجروح إثر وقوع انفجار فى أحد مراكز التسوق بمدينة "امفال" فى ولاية "مانيبور" الواقعة شمال شرقى البلاد.
وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الثلاثاء أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الانفجار الذى وقع فى "ثانجال بازار" وتسبب فى تدمير عدد من السيارات.
وأضافت القناة أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.
إصابة 5 أشخاص فى انفجار بمركز للتسوق بالهندالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:33 ص
الشرطة الهندية
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أصيب أربعة من أفراد الشرطة الهندية ومدنى بجروح إثر وقوع انفجار فى أحد مراكز التسوق بمدينة "امفال" فى ولاية "مانيبور" الواقعة شمال شرقى البلاد.
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