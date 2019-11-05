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إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة ربع كيلو هيروين فى التبين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:38 م
إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة ربع كيلو هيروين فى التبين مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين، بإحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات ، ضبط بحوزتهم ربع كيلو

هيروين

 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان، مفادة انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، بطريق الكريمات بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250  جراما- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).
 
وبمواجهتهم اعترف ثلاثة منهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وأقر الرابع باقتصار دوره على مساعدتهم أثناء نقل المضبوطات، نظير تحصله على مواد مخدرة  من المتهمين بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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