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أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدى بمستشفى حميات طنطا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:47 ص
أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدى بمستشفى حميات طنطا ندوة عن توعية مخاطر سرطان الثدى بأورام طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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نظمت إدارة العلاقات العامة بمركز أورام طنطا، ندوة تثقيفية حول سرطان الثدى والاكتشاف المبكر له، بمستشفى حميات طنطا وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بطنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري، مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير المركز.

حاضر فيها الدكتور أحمد لملوم، استشارى جراحة الأورام، ونائب مدير المركز وتحدث عن سرطان الثدى قائلاً، إنه يتكون بسبب تغير فى عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدى دون القدرة على السيطرة عليه، مما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايا على الانتشار.

وأكد لملوم، أنه يكون عن طريق الفحص الذاتى، والفحص السريرى، والماموجرام على التوالي.

من جانب آخر، أكد علاء أبو عكر مسئول المركز الإعلامى، أن تلك الندوة تأتى فى إطار حملة التوعية التى يقوم بها مركز أورام طنطا، بعدد من المؤسسات الحكومية بمحافظة الغربية للتوعية بمرض السرطان .

حضر الندوة عدد كبير من العاملين وأشرف عليها أشرف الخولى مدير العلاقات العامة.

 

 

 


مركز اورام طنطا

حميات طنطا

سرطان الثدى

جراحة الأورام

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