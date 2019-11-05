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أودن للاستثمارات المالية: 1.686 مرة نسبة التغطية فى المرحلة الثانية للاكتتاب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:09 م
أودن للاستثمارات المالية: 1.686 مرة نسبة التغطية فى المرحلة الثانية للاكتتاب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية، عن نسبة تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية فى أسهم زيادة رأس المال المصدر، حيث بلغ عدد مرات التغطية 1.686 مرة وبلغت نسبة التخصيص 59.30%، بحسب بيان للبورصة المصرية.
 
 
وكانت المرحلة الأولى للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة أدون للاستثمارات المالية من 124.4 مليون جنيه إلى 248.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.4 مليون جنيه موزعة على عدد 49.8 ألف سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2.5 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد.
 

أودن للاستثمارات المالية

اكتتاب أودن للاستثمارات المالية

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