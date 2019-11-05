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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:18 م
خالد صلاح
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أوبك تتوقع انكماش حصتها بسوق النفط وتخفض تقديرات الطلب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:21 ص
أوبك تتوقع انكماش حصتها بسوق النفط وتخفض تقديرات الطلب أوبك ـ براميل بترول ـ صورة أرشيفية
فيينا (رويترز)

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قالت أوبك إن المنظمة ستورد كمية أقل من النفط فى السنوات الخمس المقبلة إذ أن إنتاج النفط الصخرى الأمريكى ومصادر منافسة أخرى ينمو، على الرغم من تنامى الإقبال على الطاقة الذى يغذيه النمو الاقتصادى العالمى.

وقالت المنظمة في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019 المنشور اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع تراجع إنتاج أوبك من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024 مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا فى 2019.

وتسبب تزايد النشاط الداعي لمكافحة تغير المناخ فى الغرب والاستخدام الواسع لأنواع الوقود البديلة في خضوع الطلب على النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى التقرير توقعاتها للطلب على النفط في الأجلين المتوسط والبعيد.

وانخفض إنتاج أوبك في السنوات القليلة الماضية بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق. وتمخض الاتفاق عن ارتفاع أسعار النفط مما يعزز إنتاج المنتجين غير الأعضاء في المنظمة ومن المتوقع أن تكبح أوبك الإنتاج في 2020.

 

 


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سوق النفط

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