أمير الكويت يثمن دور السعودية بالتقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن أمير الكويت يثمن دور السعودية فى التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى، ويهنئ العاهل السعودي بمناسبة توقيع اتفاق الرياض.
أمير الكويت يثمن دور السعودية بالتقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالىالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:48 م
اتفاق الرياض
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