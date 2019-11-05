أمير الكويت يثمن دور السعودية بالتقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى

كتب - محمد شرقاوى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن أمير الكويت يثمن دور السعودية فى التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى، ويهنئ العاهل السعودي بمناسبة توقيع اتفاق الرياض.