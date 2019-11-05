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أمير الكويت يثمن دور السعودية بالتقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:48 م
أمير الكويت يثمن دور السعودية بالتقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى اتفاق الرياض
كتب - محمد شرقاوى

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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن أمير الكويت يثمن دور السعودية فى التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى، ويهنئ العاهل السعودي بمناسبة توقيع اتفاق الرياض.

اتفاق الرياض (1)
 
اتفاق الرياض (2)
 
اتفاق الرياض (3)
 
اتفاق الرياض (4)

امير الكويت

الرياض

اليمن

الحكومة اليمنية

عاجل

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