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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5- 11-2019

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:04 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5- 11-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019.

 

إيقاف تدأول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تدأول اليوم الثلاثاء، لتجأوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
 
وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تدأولها بالترتيب وهى الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

 

البورصة تربح 5.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.963 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التدأول على الأسهم 146.9 مليون ورقة مالية بقيمة 823.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.1% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.65%، والعرب على 5.25% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.06%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 96.7 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوإلى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 84.5 مليون جنيه، على التوإلى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14789 نقطة، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، القابضة المصرية الكويتية، شركة مستشفى كليوباترا، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2117 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 5498 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 64 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر إغلاق 1.781 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%
 
 
- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 27.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%
 
 
- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.72%
 
 
- أكرومصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 15.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.43%
 
 
- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 8.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.33%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%
 
 
- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 9.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.12%
 
 
 - الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.53%
 
 
 
- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.834 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.34%
 
 
 
- بلتون المالية القابضة إغلاق 4.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2%
 
 
 

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