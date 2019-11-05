سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أبو هشيمة يشيد بمشروعات الطاقة: فى 2012 المصانع كانت بتشتغل بنصف طاقتها بسبب الكهرباء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:17 م
أبو هشيمة يشيد بمشروعات الطاقة: فى 2012 المصانع كانت بتشتغل بنصف طاقتها بسبب الكهرباء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتب أحمد حمادة تصوير أشرف فوزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن الصعيد يحتاج لأن يكون ضمن خريطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه فى حاجة إلى عدد من مشروعات البنية التحتية، وأيضا مشروعات استثمارية وصناعية كبرى  تخدم أهالى وقرى الصعيد.
 
وأشار أبو هشيمة، خلال كلمته فى جلسة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة برعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى أن الصناعة تحتاج إلى توفير مصادر طاقة ومنها الكهرباء فبدونها لا يمكن أن تعمل، لافتًا إلى حجم مشروعات الطاقة والتى أنشئت خلال الفترة الماضية،  ففى مصر فى عام 2012-2013 كانت تعانى من نقص فى الطاقة، قائلا : المصانع كانت بتشتغل بنصف طاقتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 
 
 

التنميه المستدامة

أخبار اقتصاد

ابو هشيمة

مشروعات الطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبو هشيمة: العاملون بالصناعة يعرفون قيمة ما حدث فى مصر من إنجازات..صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:30 م

أحمد أبو هشيمة يهنئ "أمح الدولى" بعيد ميلاده الـ36.. فيديو

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:14 م

صور ..مؤسسة ستيفى العالمية تختار أبو هشيمة رجل العام وتمنحه 3 جوائز

الأحد، 20 أكتوبر 2019 09:26 ص

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة