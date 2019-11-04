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10 معلومات لا تعرفها عن جبران باسيل الوزير اللبنانى المثير للجدل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:11 م
10 معلومات لا تعرفها عن جبران باسيل الوزير اللبنانى المثير للجدل وزير خارجية لبنان جبران باسيل
إيمان حنا

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عاد اسم وزير خارجية لبنان جبران باسيل ليتردد كأكثر الوزراء المثيرين للجدل فى الشارع اللبنان، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، وأصبح اسم باسيل تريند فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". ويستعرض التقرير التالى أبرز المعلومات عن جبران باسيل، وهى:

ـ دعا جبران باسيل لمحاسبة الفاسدين وتأسيس دولة مدنية دون انقلاب على النظام، فى كلمة ألقاها أمام تظاهرة بعبدا أمس الأحد.

 

ـ تولى حقيبة الخارجية اللبنانية منذ 15 فبراير 2014.

ـ تولى حقيبة الاتصالات خلال الفترة من  يوليو 2008 إلى نوفمبر 2009 بالحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.

 

ـ فى 27 أغسطس 2015 تم انتخابه بالتزكية رئيسا لـ التيار الوطني الحر خلفا للعماد ميشال عون .

ـ كان وزيرًا للطاقة والمياه خلال الفترة من نوفمبر 2009 إلى  يونيو 2011 بحكومة سعد الدين الحريري.

ـ اعتبر وإبراهيم كنعان أحد القياديين الرئيسيين في التيار الوطني الحر، وظهر ذلك أثناء الأزمة مع تحالف 14 آذار كأحد رموز المعارضة .

 

ـ خسر الانتخابات النيابية مرتين والبلدية مرة وهو الان مرشح للمرة الثالثة.

ـ عرف بإثارته للجدل فقد كان له تصريحات فى يونيو وصفت بالعنصرية بحق اللاجئين السوريين والعمالة الأجنبية أثارت غضب بعض اللبنانيين وطالبوا بإقالته .

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صورة أثارت الجدل

 

ـ أثارت صورة له خلال زيارته إحدى البلدات فى منطقة جبيل شمالى بيروت مايو الماضى، وهو يحمل قذيفة مستعملة مع مسؤولين فى حزب الله جدلا واسعا فى لبنان.

ـ كانت هناك خلافات بينه وبين حزب الله إبان تشكيل حكومة الحريرى فى 2018 اتهم على إثرها بأنها تعيد أزمة حكومة لبنان لنقطة الصفر.

 


جبران باسيل

وزير خارجية لبنان

باسيل

لبنان

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