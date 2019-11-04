سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"ويكست" حركة يمينية تطالب بانفصال غرب كندا بعد فوز ترودو بالانتخابات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:33 م
"ويكست" حركة يمينية تطالب بانفصال غرب كندا بعد فوز ترودو بالانتخابات البرلمان الكندى ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
تخطط مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي الذين يميلون إلى حزب المحافظين إلى إنشاء تجمع برلماني يمكن أن يمثل غرب كندا بعد اكتساح المحافظين لمنطقة البراري في الانتخابات الأخيرة، وعدم حصول الحزب الليبرالي على أي مقعد في هذه المنطقة ، ويمكن أن يصل عدد هذا التجمع ما بين 9 إلى 12 عضوا في مجلس الشيوخ.
 
ومن المتوقع تشكيل المجموعة في وقت قريب، مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الإعلان عن إنشائها سيتم في وقت قريب نظرا لأن المجموعة ستضم ما لا يقل عن تسعة أعضاء ، سيتم منحهم تلقائيا الوضع الرسمي داخل مجلس الشيوخ.
 
وإذا تم تشكيل هذه المجموعة الجديدة سيكون لها على الفور ميزانية لتوظيف الموظفين وإجراء البحوث، وسيتم السماح لهم أيضا بالوقت المحدد لطرح الأسئلة أثناء إجراءات مجلس الشيوخ.
 
وتتكون هذه المجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين لديهم انتماءات سابقة لحزب المحافظين والليبراليين، وكذلك بعض المستقلين ، وطموحهم المعلن هو تقليل الشعور بالعزلة في غرب كندا ، وكان انتخاب جستن ترودو هو الدافع الرئيسي لتشكيل هذه المجموعة.
 

مجلس الشيوخ الكندي

حزب المحافظين

الانتخابات

الحزب الليبرالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كندا تعرب عن قلقها إزاءتطورات الأوضاع فى بوليفيا

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 10:02 م

السويدية جريتا تونبرى تقود احتجاجات فى كندا لإلقاء الضوء على قضايا المناخ

السبت، 26 أكتوبر 2019 11:40 ص

صور.. العالم هذا الصباح.. الفوضى تعم تشيلى.. سلب ونهب وعنف بسبب رفع أسعار المواصلات.. الجميلات يتألقن فى بطولة كندا الدولية للتزلج على الجليد.. استمرار تظاهرات بوليفيا احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية

السبت، 26 أكتوبر 2019 09:00 ص

الجميلات يتألقن فى بطولة كندا الدولية للتزلج على الجليد

السبت، 26 أكتوبر 2019 02:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة