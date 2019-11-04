"ويكست" حركة يمينية تطالب بانفصال غرب كندا بعد فوز ترودو بالانتخابات

ا ش ا

تخطط مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي الذين يميلون إلى حزب المحافظين إلى إنشاء تجمع برلماني يمكن أن يمثل غرب كندا بعد اكتساح المحافظين لمنطقة البراري في الانتخابات الأخيرة، وعدم حصول الحزب الليبرالي على أي مقعد في هذه المنطقة ، ويمكن أن يصل عدد هذا التجمع ما بين 9 إلى 12 عضوا في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع تشكيل المجموعة في وقت قريب، مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الإعلان عن إنشائها سيتم في وقت قريب نظرا لأن المجموعة ستضم ما لا يقل عن تسعة أعضاء ، سيتم منحهم تلقائيا الوضع الرسمي داخل مجلس الشيوخ.

وإذا تم تشكيل هذه المجموعة الجديدة سيكون لها على الفور ميزانية لتوظيف الموظفين وإجراء البحوث، وسيتم السماح لهم أيضا بالوقت المحدد لطرح الأسئلة أثناء إجراءات مجلس الشيوخ.

وتتكون هذه المجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين لديهم انتماءات سابقة لحزب المحافظين والليبراليين، وكذلك بعض المستقلين ، وطموحهم المعلن هو تقليل الشعور بالعزلة في غرب كندا ، وكان انتخاب جستن ترودو هو الدافع الرئيسي لتشكيل هذه المجموعة.