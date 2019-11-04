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ولى عهد أبوظبى: مجلس البترول الأعلى يعلن اكتشافات جديدة من النفط والغاز

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:50 م
ولى عهد أبوظبى: مجلس البترول الأعلى يعلن اكتشافات جديدة من النفط والغاز الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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أعلن المجلس الأعلى للبترول فى أبوظبى، عن زيادة احتياطيات النفط والغاز الإماراتى، مشيرا إلى اكتشافات جديدة للغاز غير التقليدي، بحسب "سبوتنيك".

قال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد فى تغريدة على موقع تويتر "اكتشافات جديدة فى احتياطيات النفط والغاز.. كما أطلقنا آلية تسعير جديدة لخام مربان أبوظبى فى خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات فى قطاع النفط العالمى عن طريق تداول العقود المستقبلية لهذا الخام فى السوق".

وأضاف بن زايد "إن المجلس الأعلى للبترول بأبوظبى وافق على إدراج خام مربان الذى تنتجه شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) فى بورصة".

هذا وكشفت شركة بترول أبوظبى الوطنية، فى الرابع من سبتمبر الماضي، أنها حددت بأثر رجعى سعر البيع الرسمى لخامها القياسى - "خام مربان" – للشهر المذكور عند 65.20 دولار للبرميل، ارتفاعا من 62.30 دولار فى الشهر السابق.

والمجلس الأعلى للبترول يمثل أعلى سلطة لشؤون النفط فى إمارة أبوظبي، ويتولى وضع سياسة الإمارة البترولية وأغراضها.

كما يتولى وضع القواعد والأسس اللازمة، وإصدار قراراته ومتابعة تنفيذها؛ وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة فى جميع أفرع الصناعات البترولية.

 

 


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الامارات

أخبار الامارات

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