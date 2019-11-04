وزارة البيئة تركب أول محطة لحظية لرصد ملوثات الهواء المحيط بالبحيرة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزيرة البيئة ، الانتهاء من تركيب أول محطة لحظية لرصد ملوثات الهواء المحيط بالبحيرة، مشيرة إلى أنه تم تركيبها بمحيط مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث تقوم بالرصد اللحظى أوتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و 2.5 ميكروميتر.

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن تركيب هذه المحطة يأتى ذلك فى إطار الإجراءات والتدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، والتى من بينها التوسع فى إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط، والتى تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة، وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء.

وأشارت إلى أنه بإعلان هذه المحطة، فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 102 محطة رصد على مستوى الجمهورية، وشهد العام الماضى تركيب 9 محطات لرصد نوعية الهواء فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتعد هذه المحطة الأولى للرصد اللحظى والثالثة فى المحافظة، حيث إن المحطتين الموجودتين تعتمدان على وضع فلاتر وثم تحليلها فى المعمل لاحقا.