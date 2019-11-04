سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وثيقة تسعير: قطر تخفض أسعار الخامين البحرى والبرى لأكتوبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:23 ص
وثيقة تسعير: قطر تخفض أسعار الخامين البحرى والبرى لأكتوبر نفط_أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن قطر حددت بأثر رجعى سعر البيع الرسمى لخامها البحري في أكتوبر عند 61.75 دولارا للبرميل بانخفاض 1.30 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

ويضع ذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري عند 2.38دولار فوق أسعار دبي المعروضة، بارتفاع 44 سنتا عنه قبل شهر.

وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي لخامها البري في أكتوبر عند 62.80 دولار للبرميل، بانخفاض 1.20 دولار عن الشهر السابق.

ويضع ذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام البري القطري عند 3.43 دولار فوق أسعار دبي المعروضة، بارتفاع 45 سنتا عنه قبل شهر.


الخام البرى القطرى

أسعار النفط

النفط

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طرح "أرامكو" أكبر شركة نفط فى العالم للاكتتاب العام السبت المقبل.. 2 تريليون دولار قيمة متوقعة لأضخم طرح أولى تاريخيًا.. السعودية تتربع على عرش أكبر احتياطيات النفط.. وحوافز وأسهم مجانية للسعوديين

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:45 م

البرازيل تحذر مواطنيها من تناول الأسماك بسبب تسريبات النفط

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:20 م

الخبراء بعد إعلان "أرامكو" تفاصيل الاكتتاب العام اليوم: سيؤدى لزيادة وتدعيم الاستثمارات ومعدلات إنتاج النفط بالمملكة.. الاستفادة من تداخل الشركات العالمية.. وجذب بعض الاستثمارات الروسية داخل سلة "أرامكو"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:15 م

أرامكو السعودية تعلن تفاصيل الاكتتاب العام فى مؤتمر صحفى.. ياسر الرميان: توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى 2024.. ويؤكد: تراجع أسعار النفط دليل على نجاح استعادة الإنتاج المفقود

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شبح إقالة كوفاتش يطارد 4 مدربين فى أوروبا.. أرسنال يمنح إيمرى مهلة أخيرة لإيقاف نزيف النقاط.. معاناة توتنهام مستمرة مع بوكيتينو.. ريال مدريد يتحكم فى كرسى تدريب برشلونة.. وحلم دورى الأبطال يهدد بقاء سولشاير

شبح إقالة كوفاتش يطارد 4 مدربين فى أوروبا.. أرسنال يمنح إيمرى مهلة أخيرة لإيقاف نزيف النقاط.. معاناة توتنهام مستمرة مع بوكيتينو.. ريال مدريد يتحكم فى كرسى تدريب برشلونة.. وحلم دورى الأبطال يهدد بقاء سولشاير

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

فيديو معلوماتى.. 4 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك

فيديو معلوماتى.. 4 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك

شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة بريزنتيشن فى حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة بريزنتيشن فى حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

ماركا: أجيري يقترب من تدريب ليجانيس الإسبانى

ماركا: أجيري يقترب من تدريب ليجانيس الإسبانى

رئيس الوزراء يتابع اليوم الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة

رئيس الوزراء يتابع اليوم الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة

بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن والأكثر تميزا" بدمياط الجديدة" 17 نوفمبر

بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن والأكثر تميزا" بدمياط الجديدة" 17 نوفمبر

حسين عبد الرسول.. مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

حسين عبد الرسول.. مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

CNN: ماكدونالدز تطيح برئيس مجلس إدارتها.. اعرف السبب

CNN: ماكدونالدز تطيح برئيس مجلس إدارتها.. اعرف السبب

التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين

التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين

لماذا يجب اختبار قاعدة المريخ على سطح القمر أولا؟

لماذا يجب اختبار قاعدة المريخ على سطح القمر أولا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة