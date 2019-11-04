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واشنطن: إيران تواصل تمويل حزب الله والحوثيين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:48 م
واشنطن: إيران تواصل تمويل حزب الله والحوثيين مورجان أورتاجوس
ا ش ا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم.
 
وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل (حزب الله) وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
 
ولفتت إلى أن طهران تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين، داعيًا إياها إلى إطلاق سراحهم، منوهة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تقف مع الشعب الإيراني، وضد النظام الذي هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. 
وحول الشأن اللبناني، قالت الدبلوماسية الأمريكية إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بتقوية ودعم القوات المسلحة اللبنانية.

مورجان أورتاجوس

إيران

اليورانيوم

الخارجية الأمريكية

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