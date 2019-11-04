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وزير خارجية ألمانيا يحث إيران على العودة إلى الاتفاق النووى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:34 م
وزير خارجية ألمانيا يحث إيران على العودة إلى الاتفاق النووى وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس
رويترز

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 قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم الاثنين إن إعلان إيران تطوير أجهزة متطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم يهدد الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ودعا طهران إلى العودة للاتفاق.
 
وقال ماس في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بخصوص الإعلان "صنعت إيران أجهزة طرد مركزي متطورة جدا، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاق".
 
وأضاف "لقد أعلنوا في أوائل سبتمبر أنهم لن يلتزموا بالاتفاق النووي، ونعتقد أن هذا غير مقبول".
 
من ناحية أخرى، قال الوزير الألماني إن بلاده ستحظر صادرات الأسلحة لتركيا التي يمكن استخدامها في سوريا.

هايكو ماس

إيران

تخصيب اليورانيوم

الاتفاق النووي

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