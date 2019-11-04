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هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن فى 15-25 ديسمبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:36 م
هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن فى 15-25 ديسمبر محصول القمح - أرشيفية
(رويترز)

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طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، مناقصة اليوم الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الخامس عشر والخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وصربيا.

ينبغى أن تتسلم الهيئة العروض بحلول ظهر غد الثلاثاء، بالتوقيت المحلى، وتُعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا، ويُشترط أن تكون عطاءات القمح تسليم ظهر السفينة "فوب" مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.

كانت مناقصة القمح العالمية السابقة للهيئة فى 29 أكتوبر الماضى، واشترت فيها 235 آلاف طن من القمح الرومانى والفرنسى والأوكرانى، للشحن بين الخامس والخامس عشر من ديسمبر.

 

 


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القمح

هيئة السلع

القمح الامريكى

القمح الاوكرانى

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