هيئة التنمية الصناعية تفتتح 4 أفرع جديدة لخدمة المستثمرين

كتب - إسلام سعيد

أعلنت هيئة التنمية الصناعية، فى بيان لها اليوم، أنها تعمل على افتتاح4 فروع جديدة لها فى كل من الوادى الجديد والغردقة وشرم الشيخ وبنى سويف قبل نهاية هذا العام.

وأقرت هيئة التنمية الصناعية عدة قرارات تنظيمية فى اطار استراتيجية شاملة لتفعيل فروع الهيئة الإقليمية، وإقرار توزيعها طبقا لنطاق جغرافي محدد لكل منها، لضمان اتاحة كافة خدماتها للمستثمر الصناعى من حيث إصدار شهادات رخص التشغيل والسجل الصناعى بأنواعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرا على المستثمرين.

وقال المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن ذلك يأتي في اطار الخطة التى تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعى فى شتى المناطق الصناعية بالجمهورية، وخاصة مع بدء العمل على الربط الالكترونى لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي في ضوء مشروع الميكنة الالكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسى للتيسير على المستثمر.

وحول التوزيع الجغرافي للمكاتب والفروع قال مجدي غازي، إنه طبقا لما تقرر يقوم فرع الهيئة بمقرها بالتجمع الخامس اعتبارا من هذا الأسبوع بتقديم خدمات الهيئة وانهاء إجراءات المستثمرين للمنشآت الصناعية بالنطاق الجغرافى في كلا من منطقتي القاهرة الجديدة و القطامية تحديدا.

ولفت إلى قيام فرع الهيئة بمجمع خدمات الاستثمار بصلاح سالم بتقديم الخدمات الصناعية للمنشآت الصناعية الواقعة بالنطاق الجغرافى الخاص بمحافظتى القاهرة الكبرى والقليوبية داخل وخارج المناطق الصناعية، وذلك بجانب فرع الهيئة بجاردن سيتي ليقدم خدماته في نفس النطاق الجغرافي بالنسبة للمنشآت المقامة "خارج" المناطق الصناعية المعتمدة (جاري تفعيله قبل نهاية نوفمبر)

وأعلن رئيس الهيئة عن تفعيل فرع الهيئة بمقر اتحاد الصناعات المصرية بكورنيش النيل بناءا على بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والاتحاد، وذلك لتقديم خدمات الهيئة فيما يخص إصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي على وجه التحديد للمستثمرين، حيث تم العمل به اعتبارا من الأسبوع الماضى, لتقديم خدمة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي على وجه التحديد لكافة المنشآت الصناعية المقامة داخل وخارج المناطق الصناعية في نطاق محافظتى القاهرة الكبرى والقليوبية .

وأضاف رئيس الهيئة ان هناك فرعين للهيئة بمدينة 6 أكتوبر احدهما داخل منطقة المطور الصناعى (CPC)والذي بدأ في تقديم كافة الخدمات الصناعية للمنشآت الصناعية المقامة "خارج" المناطق الصناعية المعتمدة الواقعة بالنطاق الجغرافى الخاص بمحافظات الجيزة ، الفيوم ، بالإضافة الى بنى سويف لحين افتتاح فرع بالمحافظة قبل نهاية العام .

وتابع أن هناك فرع للهيئة بمجمع خدمات الاستثمار بجوار مدينة الانتاج الإعلامى والذي تم افتتاحه مؤخرا والذي يختص بالمنشات الواقعة داخل المناطق الصناعية بالمحافظات الثلاث، مضيفا ان فرع الهيئة بالاسماعيلية يقدم خدماته الصناعية بمحافظتى الاسماعيلية والسويس بجانب مكتبين تابعين في كلا من بورسعيد والعريش لخدمة المستثمرين في بورسعيد وشمال سيناء، كما سيتم افتتاح فرع شرم الشيخ لخدمة المستثمرين بجنوب سيناء.

وبالنسبة لفرع السادات يختص بمدينة السادات بمحافظتي المنوفية والغربية من خلال مكتبين تابعين بكلا من قويسنا والمحلة .

فضلا عن فرع الهيئة بدمياط والذي يشمل نطاقه الجغرافي محافظتي دمياط وكفر الشيخ، وهناك فرع جمصة لتغطية المنشات الصناعية بالمدينة بجانب مكتب تابع بالمنصورة لخدمة محافظة الدقهلية.

وبالنسبة لصعيد مصر اوضح غازي ان للهيئة فرع محافظة اسيوط لتقديم خدماته بالمحافظة فضلا عن مكتب تابع في محافظة المنيا بالاضافة الى فرع الوادي الجديد (جاري الاعداد لافتتاحه)

وكذلك الهيئة لديها فرع بسوهاج لتقديم الخدمات الصناعية بالمحافظة , ومكتب بالاقصر لخدمة المحافظة فضلا عن مكاتب للهيئة في كلا من اسوان وقنا ,واخيرا فرع لتقديم خدمات الهيئة للمنشآت الصناعية بالغردقة لخدمة مستثمري محافظة البحر الاحمر (جارى الاعداد لافتتاحه).

يذكر أن الهيئة بنهاية هذا العام سيصل عدد فروعها الاقليمية والمكاتب التابعة لها الى 29 فرع، ومكتب إقليمي على مستوى الجمهورية واستكمل مجدي غازي انه طبقا للتوزيع الجغرافي للفروع يقوم فرع الهيئة بالاسكندرية بتقديم الخدمات الصناعية بكل من الاسكندرية والبحيرة ومطروح، بينما يغطي فرع العاشر من رمضان المنشات الصناعية بمدينة العاشر الصناعية فضلا عن بدر والشرقية من خلال مكتبين تابعين في كلا من بدر والزقازيق.