"التنمية الصناعية" تدشن وحدة خدمة المستثمرين لتسهيل حجز الأراضي اليكترونيا

كتب إسلام سعيد

دشنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وحدة جديدة بالهيئة لمساعدة المستثمرين للتسجيل على موقع الخريطة الصناعية الجديدة للأراضى، والتي تم إطلاقها خلال شهر أكتوبر الماضي وتشتمل على 2050 فرصة استثمارية جديدة.

الوحدة الجديدة تهدف إلى مساعدة المستثمرين، من أجل حجز الأراضي الصناعية عبر موقع الخريطة الاستثمارية، وذلك بعد أن وجد بعض المستثمرين صعوبة في التسجيل وانهاء إجراءات التقدم لححز الأراضى الصناعية الكترونيا.

جاء هذا الإجراء فى استجابة من رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدى غازى، للتسهيل وتسريع إجراءات حجز الأراضى، من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضى الكترونيا للتسهيل على المستثمرين.

وتسعى هيئة التنمية الصناعية عبر وحدة خدمة المستثمرين الجديدة، لتجنب وجود أي اعطال أو مشكلات تواجه المصنعين الراغبين في حجز الأراضى الصناعية الكترونيا.

ودعا المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وقت سابق، كافة المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال داخليا وخارجيا للاطلاع على البوابة الألكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية بعد اطلاقها رسميا مطلع الأسبوع الجاري من قبل مجلس الوزراء.

وقال رئيس الهيئة، إن البوابة الالكترونية بمثابة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة يشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف م2.