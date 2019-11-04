ندوات لنشر الوعي البيئى وترشيد استهلاك المياه والتخلص من النفايات بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن عقد ندوات دورية لنشر الوعي البيئي وترشيد استهلاك المياه وزيادة المسطحات الخضراء وتركيب القطع الموفرة للمياه.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة والمخلفات الصلبة والقمامة والعمل على تقليل حجم النفايات بوسائل وأدوات علمية.

وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية تم عقد ندوة من قبل إدارة الإعلام البيئي بالإدارة العامة للبيئة بمدرسة الشهيد اسلام البغدادي للبنين بطلخا تحت عنوان "الوعي البيئي وترشيد الاستهلاك" تناولت أهمية التشجير وزيادة المسطحات الخضراء وأهمية الحفاظ على المجاري المائية من التلوث وضرورة ترشيد استهلاك المياه وتركيب القطع الموفرة للمياه.

كما تم عقد ورشة عمل لزراعة نباتات زينة في حوض داخل المدرسة بمشاركة التلاميذ وبالتعاون مع المختصين بالزراعة في المدرسة وذلك تفعيلا لمبادرة "ركني الأخضر ".

شارك في الندوة الدكتورة فاتن عبدالواحد مدير الإعلام البيئي بالإدارة العامة للبيئة بالمحافظة وبحضور أحمد عرفه مدير البيئة بطلخا.