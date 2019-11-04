سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوات لنشر الوعي البيئى وترشيد استهلاك المياه والتخلص من النفايات بالدقهلية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:00 م
ندوات لنشر الوعي البيئى وترشيد استهلاك المياه والتخلص من النفايات بالدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن عقد ندوات دورية لنشر الوعي البيئي وترشيد استهلاك المياه وزيادة المسطحات الخضراء وتركيب القطع الموفرة للمياه.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة والمخلفات الصلبة والقمامة والعمل على تقليل حجم النفايات بوسائل وأدوات علمية. 
 
وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية تم عقد ندوة من قبل إدارة الإعلام البيئي بالإدارة العامة للبيئة بمدرسة الشهيد اسلام البغدادي للبنين بطلخا تحت عنوان "الوعي البيئي وترشيد الاستهلاك" تناولت أهمية التشجير وزيادة المسطحات الخضراء وأهمية الحفاظ على المجاري المائية من التلوث وضرورة ترشيد استهلاك المياه وتركيب القطع الموفرة للمياه. 
 
كما تم عقد ورشة عمل لزراعة نباتات زينة في حوض داخل المدرسة بمشاركة التلاميذ وبالتعاون مع المختصين بالزراعة في المدرسة وذلك تفعيلا لمبادرة "ركني الأخضر ".
 
شارك في الندوة الدكتورة فاتن عبدالواحد مدير الإعلام البيئي بالإدارة العامة للبيئة بالمحافظة وبحضور أحمد عرفه مدير البيئة بطلخا.
 
 
 

الدقهلية

ترشيد المياة

الوعي البيئي

تعليم الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة