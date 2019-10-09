الإسكان: 160مليار جنيه تكبدتها الدولة أخر 3 سنوات لترشيد استهلاك المياه

نور على

قال وزير الإسكان، إن الدولة تكبدت الكثير من الأعباء والتكاليف التى وصلت خلال أخر ثلاث سنوات إلى 160 مليار جنيه من اجل توفير نقطة مياه.

وشرح الجزار وزير الإسكان أمام الجلسة العامة للبرلمان خطة الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لترشيد استهلاك المياه، موضحًا أن الخطة تتضمن محورين الاول هو توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، والثانى تقليل الفاقد من مياه الشرب.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الأول يتكون من ثلاث نقاط رئيسية تشمل التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية سواء البحر الأحمر أو المتوسط، لافتا إلى أن حجم إنتاج مياه البحر المحلاة فى 2014 بلغ 80 ألف متر مكعب ، ووصل حاليا إلى 800 ألف متر مكعب وسيتم زيادته خلال العامين القادمين إلى مليون و700 ألف متر مكعب فى اليوم وجارى الاتفاق مع الشركات العالمية لإضافة مليون متر مكعب آخرين.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن إجمالى التكاليف التى تكبدتها الدولة فى مشروعات تحلية مياه البحر خلال أخر 4 سنوات بلغت 50مليار جني، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفاقد من المياه الجوفية والتوسع فى إنشاء المحطات الثنائية والثلاثية

واضاف وزير الإسكان، أن الدولة تولى إعادة استخدام المياه بشكل كبير، لافتًا إلى أن وزارته تعمل على ترشيد استخدام مياه الشرب عن طريق استخدام القطع الموفرة وتقليل الفاقد التجارى وتعميم تركيب عدادات المياه المسبقة لكافة الجهات من أجل الاستخدام الجيد للمياه.