نائب محافظ القليوبية تقود حملة إشغالات ببنها وتعلن رفع 15 حالة إشغال للمقاهى والمحلات

القليوبية - إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة إزالة اشغالات القهاوى والكافتيريات وإزالة كافة أوجه المخالفات ببنها، فضلا عن قطع المرافق عن الكافتريات المخالفة للقانون، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بحضور المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور أمان عصر، وعلى إمام نائبي رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب وجميع الأجهزة المعاونة.