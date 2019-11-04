سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية تقود حملة إشغالات ببنها وتعلن رفع 15 حالة إشغال للمقاهى والمحلات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:09 م
نائب محافظ القليوبية تقود حملة إشغالات ببنها وتعلن رفع 15 حالة إشغال للمقاهى والمحلات حملة إشغالات ببنها
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة إزالة اشغالات القهاوى والكافتيريات وإزالة كافة أوجه المخالفات ببنها، فضلا عن قطع المرافق عن الكافتريات المخالفة للقانون، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بحضور المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور أمان عصر، وعلى إمام نائبي رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب وجميع الأجهزة المعاونة.

وشملت الحملة منطقه وسط بنها وكوبرى 15 مايو وكوبرى الفحص ومحيط مستشفى التأمين الصحي ومدرسة هدى شعراوي.

وأكدت "ريان"، أن الحملات ستتوالى فى الفترة القادمة على المخالفات والاشغالات التى تعوق حركة المرور، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين لها من إشغالات المحلات والمقاهى ومخالفاتها للقانون.

 

حملة إشغالات ببنها (1)
حملة إشغالات ببنها (1)
حملة إشغالات ببنها (2)
حملة إشغالات ببنها (2)
حملة إشغالات ببنها (3)
حملة إشغالات ببنها (3)
حملة إشغالات ببنها (4)
حملة إشغالات ببنها (4)

 

حملة إشغالات ببنها (5)
حملة إشغالات ببنها

 

 


اخبار القليوبية

نائب محافظ القليوبية

حملة اشغالات

مدينة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة