نائب محافظ القليوبية تقود حملة إشغالات ببنها وتعلن رفع 15 حالة إشغال للمقاهى والمحلات

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة إزالة اشغالات القهاوى والكافتيريات وإزالة كافة أوجه المخالفات ببنها، فضلا عن قطع المرافق عن الكافتريات المخالفة للقانون، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بحضور المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور أمان عصر، وعلى إمام نائبي رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب وجميع الأجهزة المعاونة.
وشملت الحملة منطقه وسط بنها وكوبرى 15 مايو وكوبرى الفحص ومحيط مستشفى التأمين الصحي ومدرسة هدى شعراوي.
وأكدت "ريان"، أن الحملات ستتوالى فى الفترة القادمة على المخالفات والاشغالات التى تعوق حركة المرور، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين لها من إشغالات المحلات والمقاهى ومخالفاتها للقانون.
حملة إشغالات ببنها (1)
حملة إشغالات ببنها (2)
حملة إشغالات ببنها (3)
حملة إشغالات ببنها (4)
حملة إشغالات ببنها
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