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ميدفيديف: نتوقع زيادة الدول المنضمة لبنك المعلومات الدولى لمكافحة الإرهاب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:16 م
ميدفيديف: نتوقع زيادة الدول المنضمة لبنك المعلومات الدولى لمكافحة الإرهاب ميدفيديف
بانكوك(أ ش أ)

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أعلن رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن موسكو تتوقع انضمام المزيد من الدول إلى بنك المعلومات الدولى لمكافحة الإرهاب الذي أنشأته روسيا.

وقال ميدفيديف - خلال القمة 14 لشرق آسيا في العاصمة التايلاندية بانكوك - "نأمل أن تساعد المبادرات التي طرحتها روسيا في السنوات القليلة الماضية والتي تمت الموافقة عليها فى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التحديات والتهديدات الجديدة". 


وأشار - حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى العدد المتزايد من الدول التي انضمت إلى بنك البيانات الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشأته روسيا.. موضحا أن 47 وكالة استخبارات من 36 دولة قد انضمت إليه بالفعل، مؤكدا أن وكالات الاستخبارات هذه تعاونت مع منظمات دولية تحارب الإرهاب.
ونوه رئيس الوزراء الروسي بأن "عدد المشاركين سيستمر في الزيادة".

 

 


ميدفيديف

روسيا

اسيان

بنك المعلومات الدولى

مكافحه الارهاب

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