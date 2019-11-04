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القبض على صاحبة محل هاربة من دفع 2 مليون جنيه غرامات بالشرابية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:32 م
القبض على صاحبة محل هاربة من دفع 2 مليون جنيه غرامات بالشرابية المتهمة
كتب ـ عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحبة محل هاربة من أحكام قضائية بغرامات 2 مليون جنيه فى الشرابية، وحرر محضر بالواقع.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضابط مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "س. ا .م" 32 سنة صاحبة محل أدوات كهربائية ومقيمة 7 حارة عبد القوي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 1622/6572 لسنة 2012 الشرابية "مبانى" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت اثنان مليون وثلاثمائة ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون جنيها، وبمواجهتها بالحكم  الصادر ضدها أقرت به، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.

 

 

 


مباحث القاهرة

هاربة من احكام

الشرابية

محل ادوات كهربية

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