مقتل "وليد البح" تاجر المخدرات المخطط لقتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص

تلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي ، بتمكن قوات الأمن من استهداف وليد البح، أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، الذي خطط وقاد عملية إطلاق الرصاص على الحملة الأمنية بقرية البراهمة الخميس الماضي، ما تسبب في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص، وأثناء تبادل إطلاق النار مع القوات لقى مصرعه.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مقتل "وليد البح" تاجر المخدرات المخطط لقتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوصالإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:53 م
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تلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي ، بتمكن قوات الأمن من استهداف وليد البح، أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، الذي خطط وقاد عملية إطلاق الرصاص على الحملة الأمنية بقرية البراهمة الخميس الماضي، ما تسبب في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص، وأثناء تبادل إطلاق النار مع القوات لقى مصرعه.
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