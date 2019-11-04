سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معنويات مستثمرى منطقة اليورو تنتعش فى نوفمبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:12 م
معنويات مستثمرى منطقة اليورو تنتعش فى نوفمبر منطقة اليورو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر مسح اليوم الاثنين، أن معنويات المستثمرين فى منطقة اليورو قفزت فى نوفمبر لأعلى مستوياتها منذ يونيو بفضل دلائل على تحسن اقتصادى فى آسيا ومتانة اقتصاد الولايات المتحدة.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفع إلى -4.5 من -16.8 فى أكتوبر حين سجل أدنى مستوى منذ ستة أعوام ونصف العام، وكان متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز يشير إلى قراءة عند -13.8.

وفى سبتمبر، خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السلبية أكثر وتعهد بشراء السندات لأجل غير مسمى لخفض تكلفة الاقتراض أكثر من أجل تحفيز الأنشطة بعد نحو عقد من أزمة الدين فى المنطقة.

ويقاوم أعضاء البنك المركزى الأوروبى الذين يميلون إلى التشديد النقدى التحفيز.

وزاد تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية إلى -5.5 من -15.5 فى أكتوبر.

كما تراجع مؤشر سنتكس الفرعى للتوقعات المستقبلية إلى 3.5- من -18.0 ليسجل أعلى مستوى منذ مايو.

وأظهر مؤشر يتتبع ألمانيا أن معنويات المستثمرين بأكبر اقتصاد فى أوروبا صعدت لأعلى مستوياتها منذ مايو.

استطلعت سنتكس آراء 1082 مستثمرا فى الفترة بين 31 أكتوبر والثانى من نوفمبر.


منطقة اليورو

اقتصاد الولايات المتحدة

المركزي الأوروبي

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة