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مصدر حكومى: تراجع واردات الهند من الذهب 33% خلال شهر أكتوبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:11 م
مصدر حكومى: تراجع واردات الهند من الذهب 33% خلال شهر أكتوبر ذهب
رويترز

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قال مصدر حكومي اليوم الاثنين، إن واردات الهند من الذهب تراجعت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضى مقارنة بعام مضى، إذ قلصت أسعار مرتفعة تقترب من مستوى قياسي الشراء خلال مهرجانات رئيسية في ثاني أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم.

وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الهند استوردت 38 طنا من الذهب في أكتوبر، بانخفاض نسبته 33 % عن واردات بلغت 57 طنا قبل عام.

ومن حيث القيمة، ذكر المسئول أن قيمة واردات أكتوبر بلغت 1.84 مليار دولار، في ارتفاع طفيف عن قيمة واردات العام الماضي التي بلغت 1.76 مليار دولار.


واردات الهند

واردات الهند من الذهب

الذهب

رويترز

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