سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول عسكرى باكستانى: الجيش على استعداد لإحباط أى تهديد ضد الدولة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:36 م
مسئول عسكرى باكستانى: الجيش على استعداد لإحباط أى تهديد ضد الدولة رئيس وزراء باكستان
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال، قمر جاويد باجوا، استعداد الجيش لإحباط أي تهديد ضد بلاده، بما في ذلك الموجود عبر الحدود.
 
وقال باجوا - في بيان نقلته العلاقات العامة للجيش الباكستاني نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الاثنين/ - "إن القوات المسلحة الباكستانية بدعم المؤسسات الوطنية والأمة مستعدة تماماً وملتزمة بأن تحبط جميع التهديدات من بينها الصادرة من الحدود الشرقية، وأن التماسك المتواصل لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن القضايا القومية الرئيسية تعد أمرًا أساسيًا لإلحاق هزيمة بالقوى المعادية".
 
وأضاف باجوا - خلال ترأسه للاجتماع الـ226 لقادة الفيلق للقوات المسلحة المنعقد بالمقر الرئيسي - "لقد حققنا أمن واستقرار داخلي أفضل من خلال الجهود الوطنية المتماسكة والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الباكستانية، وجميع المؤسسات القومية، وفوق كل شئ الأمة، ولن ندع الأمر يتبدل ليلائم أي أجندة بأي ثمن".
 
وأشار رئيس الأركان أن الجيش الباكستاني جهاز من أجهزة الدولة، مشددًا على مواصلته لدعم المؤسسات القومية.
كما لفتت القناة الإخبارية إلى أن المنتدى استعرض المسائل المتعلقة بالجغرافية الاستراتيجية، وبيئة الأمن القومي، إلى جانب الأمن الداخلي والأوضاع بطول الحدود الشرقية للبلاد وخط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.

قمر جاويد باجوا

الجيش الباكستاني

الهند

باكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفارة باكستان فى كابول تغلق قسم التأشيرات بالعاصمة الأفغانية لدواع أمنية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:37 ص

رئيس وزراء باكستان يستبعد إمكانية العفو عن زعماء المعارضة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:04 م

رئيس وزراء باكستان يرفض الخضوع لضغوط المتظاهرين للاستقالة من منصبه

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:12 م

صور.. العالم هذا المساء.. احتجاجات فى باكستان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء عمران خان.. ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين.. وكوريا الشمالية تعلن نجاحها فى اختبار قاذفة صواريخ متعددة

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة