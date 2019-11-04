مسئول عسكرى باكستانى: الجيش على استعداد لإحباط أى تهديد ضد الدولة

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أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال، قمر جاويد باجوا، استعداد الجيش لإحباط أي تهديد ضد بلاده، بما في ذلك الموجود عبر الحدود.

وقال باجوا - في بيان نقلته العلاقات العامة للجيش الباكستاني نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الاثنين/ - "إن القوات المسلحة الباكستانية بدعم المؤسسات الوطنية والأمة مستعدة تماماً وملتزمة بأن تحبط جميع التهديدات من بينها الصادرة من الحدود الشرقية، وأن التماسك المتواصل لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن القضايا القومية الرئيسية تعد أمرًا أساسيًا لإلحاق هزيمة بالقوى المعادية".

وأضاف باجوا - خلال ترأسه للاجتماع الـ226 لقادة الفيلق للقوات المسلحة المنعقد بالمقر الرئيسي - "لقد حققنا أمن واستقرار داخلي أفضل من خلال الجهود الوطنية المتماسكة والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الباكستانية، وجميع المؤسسات القومية، وفوق كل شئ الأمة، ولن ندع الأمر يتبدل ليلائم أي أجندة بأي ثمن".

وأشار رئيس الأركان أن الجيش الباكستاني جهاز من أجهزة الدولة، مشددًا على مواصلته لدعم المؤسسات القومية.

كما لفتت القناة الإخبارية إلى أن المنتدى استعرض المسائل المتعلقة بالجغرافية الاستراتيجية، وبيئة الأمن القومي، إلى جانب الأمن الداخلي والأوضاع بطول الحدود الشرقية للبلاد وخط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.