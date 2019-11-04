محافظ دمياط تشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين بالصالة الرياضية

وعقب انتهاء المبارايات النهائية لفردى ناشئات وناشئين، قامت المحافظ بتسليم الفائزة بالمركز الأول للناشئات اللاعبة هنا جودة بالنادي الأهلى و كذلك الفائز بالمركز الأول للناشئين اللاعب مروان عبد الوهاب بالنادي الاهلى كأس البطولة، كما سلمت محافظ دمياط أيضاً الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى.

وفى سياق متصل، تسلمت الدكتورة منال عوض درع الاتحاد المصرى لتنس الطاولة من معتز عاشور تقديرا لجهودها ورعايتها الدائمة لكافة البطولات الرياضية، ورحبت المحافظ بتنظيم تلك البطولات على ارض محافظة دمياط، كما أكدت على ضرورة دعم جميع الفعاليات المتعلقة بالمجالات الرياضية المختلفة لما تمثله من أهمية بالغة لرعاية النشئ والشباب.