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محافظ دمياط تشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين بالصالة الرياضية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص
محافظ دمياط تشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين بالصالة الرياضية ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
دمياط - معتز الشربينى

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شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء الأحد، فعاليات ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن 18عاما بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد،  محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، ودكتور  أسامة حجازى رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة وعدد من أعضاء الإتحاد المصرى.

وعقب انتهاء المبارايات النهائية لفردى ناشئات وناشئين، قامت المحافظ بتسليم الفائزة بالمركز الأول للناشئات اللاعبة هنا جودة بالنادي الأهلى و كذلك الفائز بالمركز الأول للناشئين اللاعب مروان عبد الوهاب بالنادي الاهلى كأس البطولة، كما سلمت محافظ دمياط أيضاً الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى. 
 
وفى سياق متصل، تسلمت الدكتورة منال عوض درع الاتحاد المصرى لتنس الطاولة من  معتز عاشور تقديرا لجهودها ورعايتها الدائمة لكافة البطولات الرياضية، ورحبت المحافظ بتنظيم تلك البطولات على ارض محافظة دمياط، كما أكدت على ضرورة دعم جميع الفعاليات المتعلقة بالمجالات الرياضية المختلفة لما تمثله من أهمية بالغة لرعاية النشئ والشباب.
 

 


الشباب والرياضة

تنس الطاولة

منال عوض

اخبار دمياط

الرياضة

العاب القوى

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