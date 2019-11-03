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"الرى" تنفذ حماية عاجلة من نحر البحر بعزبة البرج بدمياط بـتكلفة 5 ملايين جنيه

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص
"الرى" تنفذ حماية عاجلة من نحر البحر بعزبة البرج بدمياط بـتكلفة 5 ملايين جنيه أعمال حماية الشواطىء
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم أعمال حماية عاجلة "مؤقتة بمنطقة شرق عزبة البرج بمحافظة دمياط، فى مسافة 400 متر، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، والاستعداد لموسم النوات، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال 3 أسابيع، بتكلفة 5 ملايين جنيه .

وأضاف عبد الكريم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن منطقة شرق عزبة البرج تحتاج إلى أعمال حماية فى مسافة 12 كيلو متراً، وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، وجارى تدبير التكلفة التى تصل إلى 2 مليار جنيه، والتنسيق بين وزارت الرى والتخطيط والمالية، حيث من المنتظر تدبيرها على 3 أعوام مالية .

وأوضح عبد الكريم، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الإستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام،  وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطي شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقي أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، تنفذ العديد من مشرعات حماية  الشواطئ لعمل الحماية الملائمة والدائمة ضد مخاطر النحر بالسواحل المصرية التى تمتد لأكثر من 3500 كم ، خاصة بالساحل الشمالى للدلتا نتيجة الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية ، وذلك في ضوء الدارسات المختلفة والمتأنية سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروعات المراد تنفيذها.

 

 


حماية الشواطىء

السواحل

الامطار

خط الشاطىء

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