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مجمع الفقه الإسلامى الدولى يناقش مستجدات الفتوى فى دورته الـ 24

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:35 م
مجمع الفقه الإسلامى الدولى يناقش مستجدات الفتوى فى دورته الـ 24 شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب - إسماعيل رفعت

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بدأت اليوم الإثنين أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجمع الفقه الاسلامي الدولي فى الانعقاد بدبى لمناقشة مستجدات الفتوى ومواجهة التطرف وفتاوى الإرهاب وحماية دول منظمة التعاون الإسلامى والتعاقد الذكى وأحكامه.

حضر الانعقاد مفتى مصر دكتور شوقى علام، ورئيس جامعة الأزهر دكتور محمد المحرصاوى، وأمين منظمة التعاون الإسلامى و وزير الاقتصاد الإماراتى ورئيس وأمين عام المجمع والشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة من أعضاء المجمع.

ومن مصر حضر الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع الفقه الإسلامى الدولى للمشاركة فى الانعقاد الرابع والعشرين.

 


مجمع الفقه الدولى

دبى

الازهر الشريف

المستجدات الفقهية

فقه الارهاب

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