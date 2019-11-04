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مجلس مدينة مطروح ينسق مع شركة مياه الشرب لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:34 م
مجلس مدينة مطروح ينسق مع شركة مياه الشرب لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول جانب من الاجتماع
مطروح – حسن مشالي

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عقد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، للتنسيق والاستعداد لمواجهة آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وإزالة تجمعات المياه أولا بأول.

وناقش الاجتماع، الذي حضره المسئولين المعنيين بشركة المياه ومجلس المدينة، الاستعداد والتنسيق بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتخلص وإزالة تجمعات مياه الأمطار بالمدينة، ومتابعة مجاري السيول بوادي تويويع وإسماعيل والشقوق وكيفية التعامل والتخلص من تجمعات المياه والاستفادة منها، والتأكد من فتح شانيش شبكة صرف الأمطار.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن التنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية، لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بالمدينة والطريق الدولي، عند سقوط الأمطار في أى وقت بخطط وآليات معلنة للاستعداد المبكر .

 وكانت محافظة مطروح، قد شهدت خلال موجة سقوط الأمطار الأخيرة، حدوث تجمعات لمياه الأمطار في عدد من الشوارع والمناطق المختلفة بكميات كبيرة، بسبب غزارة الأمطار، ونجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس المدينة في إزالة تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق، بمشاركة الأجهزة المعنية تحت اشراف المحاسب محمد ابو غنية السكرتير العام للمحافظة.

 

 


محافظة مطروح

ازالة تجمعات المياه

الامطار

السيول

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