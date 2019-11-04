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كيف ضاعف التعرض للإيذاء خطر الانتحار لدى المراهقين؟

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:30 م
كيف ضاعف التعرض للإيذاء خطر الانتحار لدى المراهقين؟ الانتحار بين المراهقين
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن الشباب الذين يتعرضون للإيذاء الذاتي أكثر عرضة خمس مرات لزيارات متكررة إلى قسم الطوارئ، وثلاثة أضعاف احتمال الوفاة من أي سبب وثمانية أضعاف للموت بسبب الانتحار من الشباب الذين لم يؤذوا أنفسهم.
 
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الدكتور "ويليام جاردنر"، من معهد أبحاث CHEO وجامعة أوتاوا، أونتاريو: "من بين المراهقين الذين لديهم اعترافات متكررة للإيذاء الذاتي، كانت الحالات العقلية الخطيرة والمعقدة شائعة ، وأبرزها اضطرابات القلق والمزاج ، وكذلك قضايا تعاطي المخدرات، والارتجاج".
 
وتضمنت الدراسة بيانات عن 403 805 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، والذين زاروا أقسام الطوارئ في أونتاريو، أكبر مقاطعة في كندا ، بين عامي 2011 و 2013، ومن إجمالي عدد الشباب ، زار 5832 قسم الطوارئ بعد إيذائهم نفسياً من المشاركين الذين زاروا قسم الطوارئ لأسباب أخرى. 
 
 
 
ويعرف الإيذاء الذاتى بالكلمات الجارحة للشكل الخارجى للجسم أو التحرش أو التعرض للضغوطات فى المنزل من قبل الأبوين، وكان الشباب الذين تعرضوا للإيذاء النفسى أكبر سناً (بحوالي عام واحد) وكانت الإناث أكثر عرضة بمعدل 79٪ مقابل 48٪ للرجال.
 
وقد تضاعفت زيارات قسم الطوارئ من أجل إيذاء النفس بأكثر من الضعف في أونتاريو خلال السنوات العشر الماضية - وهو اتجاه مقلق، علاوة على زيادة خطر الانتحار.
 

الانتحار

الايذاء النفسى

الحالات العقلية

اضطرابات القلق

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