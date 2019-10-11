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تعرف على الأمراض العقلية الأكثر شهره وانتشارا.. منها اضطرابات القلق

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:00 م
تعرف على الأمراض العقلية الأكثر شهره وانتشارا.. منها اضطرابات القلق الزهايمر
كتبت هند عادل

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هناك العديد من الحالات المختلفة التي يتم التعرف عليها كأمراض عقلية، والأنواع الأكثر شيوعًا منها تشمل القلق واضطرابات المزاج والوسواس القهرى وغيرها من المشاكل النفسية التى تؤثر على حياة الشخص وتؤثر على روتينه اليومى.
 
 
ووفقا لموقع" webmd" هناك عدة نواع من الأمراض العقلية وهى: 

اضطرابات القلق

يستجيب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق لأشياء معينة أو حالات بالخوف والرهبة ، وكذلك مع علامات جسدية للقلق أو الذعر ، مثل دقات القلب السريعة والتعرق.

يتم تشخيص اضطراب القلق إذا كانت استجابة الشخص غير مناسبة للموقف ، أو إذا كان الشخص لا يستطيع التحكم في الاستجابة ، أو إذا كان القلق يتداخل مع الأداء الطبيعي، تشمل اضطرابات القلق اضطراب القلق العام ، واضطراب الهلع ، واضطراب القلق الاجتماعي ، والرهاب المعين.

اضطرابات المزاج

 تشمل هذه الاضطرابات ، التي تسمى أيضًا الاضطرابات العاطفية ، مشاعر مستمرة من الحزن أو فترات من الشعور بالسعادة المفرطة ، أو تقلبات من السعادة القصوى إلى الحزن الشديد، وأكثر اضطرابات المزاج شيوعًا هي الاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب واضطراب الدورة الدموية.

الاضطرابات الذهانية

 الاضطرابات الذهنية تتضمن الوعي والتفكير المشوهين، ومن أكثر الأعراض شيوعًا للاضطرابات الذهانية الهلوسة  تجربة الصور أو الأصوات غير الحقيقية ، مثل سماع الأصوات  والأوهام ، وهي معتقدات ثابتة كاذبة يقبلها الشخص المريض على أنها حقيقية ، على الرغم من الأدلة على العكس،انفصام الشخصية هو مثال على اضطراب ذهاني.

اضطرابات الأكل

 تتضمن اضطرابات الأكل مشاعر ومواقف وسلوكيات متطرفة تنطوي على الوزن والغذاء. يعد مرض فقدان الشهية العصبي والشره المرضي العصبي واضطراب الأكل بنهم من أكثر اضطرابات الأكل شيوعًا.

السيطرة على الاضطرابات 

 الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التحكم في النبضات غير قادرين على مقاومة التحفيز ، أو النبضات ، أوالقيام بأفعال قد تضر بأنفسهم أو بالآخرين.

اضطرابات الشخصية

 الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الشخصية لديهم سمات شخصية متطرفة وغير مرنة تثير الضيق على الشخص أو تسبب مشاكل في العمل أو المدرسة أو العلاقات الاجتماعية.

 

بالإضافة إلى ذلك ، تختلف أنماط تفكير وسلوك الشخص بشكل كبير عن توقعات المجتمع وهي متشددة لدرجة أنها تتداخل مع الأداء الطبيعي للشخص.

ومن الأمثلة على ذلك اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ، واضطراب الشخصية الوسواسية ، واضطراب الشخصية بجنون العظمة.

الوسواس القهري (OCD)

 ابتلى المصابون بالوسواس القهري بالأفكار أو المخاوف المستمرة التي تجعلهم يؤدون طقوسًا أو إجراءات روتينية معينة تسمى الأفكار المزعجة الهواجس ، وتسمى الطقوس القهرية.

مثال على ذلك شخص لديه خوف غير معقول من الجراثيم التي تغسل يديه باستمرار.

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

 اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة يمكن أن تتطور بعد حدوث صدمة  مثل الاعتداء الجنسي أو البدني ، أو الوفاة غير المتوقعة لأحد أفراد أسرته ، أو كارثة طبيعية.

وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أفكار وذكريات دائمة ومخيفة للحدث ، ويميلون إلى أن يكونوا مخدرين عاطفيًا.


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