تعرف على الأمراض العقلية الأكثر شهره وانتشارا.. منها اضطرابات القلق

كتبت هند عادل

هناك العديد من الحالات المختلفة التي يتم التعرف عليها كأمراض عقلية، والأنواع الأكثر شيوعًا منها تشمل القلق واضطرابات المزاج والوسواس القهرى وغيرها من المشاكل النفسية التى تؤثر على حياة الشخص وتؤثر على روتينه اليومى.

ووفقا لموقع" webmd" هناك عدة نواع من الأمراض العقلية وهى:



اضطرابات القلق يستجيب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق لأشياء معينة أو حالات بالخوف والرهبة ، وكذلك مع علامات جسدية للقلق أو الذعر ، مثل دقات القلب السريعة والتعرق. يتم تشخيص اضطراب القلق إذا كانت استجابة الشخص غير مناسبة للموقف ، أو إذا كان الشخص لا يستطيع التحكم في الاستجابة ، أو إذا كان القلق يتداخل مع الأداء الطبيعي، تشمل اضطرابات القلق اضطراب القلق العام ، واضطراب الهلع ، واضطراب القلق الاجتماعي ، والرهاب المعين.

اضطرابات المزاج