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كيف تدار الأموال المجمدة نتيجة للنشاط الإرهابى؟.. حددها القانون

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:36 م
كيف تدار الأموال المجمدة نتيجة للنشاط الإرهابى؟.. حددها القانون صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حدد القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كيفية إدارة الأموال المجمدة نتيجة النشاط الإرهابى، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

وعرف القانون الإرهابى، بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحضر أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو انشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

كما وضع القانون تعريف للأموال، بأنها جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل من تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.


قانون الكيانات الإرهابية

إدارة الأموال المجمدة

أموال الإرهابيين وكيفية إدارتها

تعريف الإرهابى

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