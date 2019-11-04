كهرباء الإسكندرية: 35 ألف مشترك يسجلون القراءات إلكترونياً

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى عدد المشتركين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يبلغ 2 مليون و 700 ألف مشترك ، موكداً أن من بينهم 35 ألف مشترك يقوم بتسجيل قراءته إلكترونياً بشكل شهرى.

وأضاف فودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى فى أخطاء فواتير الكهرباء هو عدم دقة قراءة العداد التى يتم تسجيلها ، لافتاً إلى أن المشتركين الذين يسجلون بأنفسهم القراءات لا يعانون من مشاكل فى فواتير الكهرباء الشهرية الخاصة بهم.

و أشار فودة ، إلى أن هناك حملات تفتيش كل 3 أشهر على المشتركين الذين يسجلون قراءات العداد الكترونياً للتأكد من صحة القراءات التى يتم تسجيلها ، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود اختلاف فى القراءة التى يتم تسجيلها يتم تحميل المشترك قيمة هذه المديونية و يتم سدادها على الفور.