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قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى وينهى مسافة مداره حول الأرض

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:40 م
قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى وينهى مسافة مداره حول الأرض القمر يزين سماء المنطقة العربية
كتب محمود راغب

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يصل القمر لحظة التربيع الأول اليوم الإثنين 4 نوفمبر بسماء مصر والوطن العربى، وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض فى هذا الشهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سوف يشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة فى السماء  بالتزامن مع غروب الشمس وسيظل مشاهدا فى قبة السماء إلى أن يغرب عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيئ والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

وفى هذا التوقيت يرصد على سطح القمر ما يشبه حرف (X) أحد أشهر التضاريس البصرية التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب ، حيث تشرق الشمس فوق فوهة (ويرنر) فى نصف الكرة الجنوبى للقمر وتغمر أشعة الشمس المناطق العالية في المنطقة وتصنع شكلًا متقاطعًا مضيء، ويتكرر ظهور هذا الشكل في كل دورة قمرية ولكن فقط لفترة قصيرة عند مرحلة التربيع الأول.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

 


القمر

التربيع الاول

قمر التربيع الاول

ربيع الاول

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