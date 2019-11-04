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غدا.. ندوة عن حياة النبى من الميلاد إلى البعثة بمسجد الإمام الحسين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:30 م
غدا.. ندوة عن حياة النبى من الميلاد إلى البعثة بمسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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تقيم وزارة الأوقاف، ندوة غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء، بعنوان :" حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة ، من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، بمحافظة القاهرة.

ويشارك فيها كل من الدكتور أحمد حسين (عميد كلية الدعوة الإسلامية ) والدكتور هانى تمام (مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين.

قالت وزارة الأوقاف، إن الندوة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة.


 


وزارة الاوقاف

مسجد الامام الحسين

ندوة حياة النبى

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