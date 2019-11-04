غادر مشروع مانهاتن قبل تدمير هيروشيما.. 10 معلومات عن الفيزيائى حوزيف روتبلت

كتب على عبد الرحمن

تحل اليوم الإثنين 4 نوفمبر ذكرى ميلاد الفيزيائى البريطانى جوزيف روتبلت، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.



"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية 10 معلومات عن جوزيف روتبلت فى ذكرى ميلاده:

1_ولد جوزيف روتبلت في 4 نوفمبر 1908 في وارسو ودرس الفيزياء في بولندا.

2_انضم بعد ذلك إلى مشروع مانهاتن ولكنه غادره وعاد إلى بريطانيا وحصل على جنسيتها.

3_غادر روتبلت بولندا إلى المملكة المتحدة بعد الاحتلال النازي لها خلال الحرب العالمية الثانية.

4_لم تستطع زوجته السفر بسبب المرض فتم إيقافها من قبل النازيين وتوفت فى معسكر اعتقال.

5_يعتبر روتبلت الفيزيائي الوحيد الذي غادر مشروع مانهاتن قبل تدمير مدينة هيروشيما في اوت 1945.

6_درس فى جامعة لندن الفيزياء بين 1949 و1976.

7_أسس روتبلت مؤتمر بأجواش للعلوم والشئون الدولي لتنبيه العالم إلى مخاطر القنبلة النووية.

8_وقع سنة 1955 مع ألبرت أينشتاين وبيرتراند راسل على عريضة تحذر الحكومات من مخاطر السباق إلى التسلح وتدعو العلماء من مخاطر النووي.

9_حصل سنة 1995 على جائزة نوبل للسلام.

10_توفى فى 31 أغسطس 2005 عن عمر يناهز 97 عاما.