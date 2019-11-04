غادر مشروع مانهاتن قبل تدمير هيروشيما.. 10 معلومات عن الفيزيائى حوزيف روتبلت

تحل اليوم الإثنين 4 نوفمبر ذكرى ميلاد الفيزيائى البريطانى جوزيف روتبلت، الحاصل على جائزة نوبل
للسلام.
"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية 10 معلومات عن جوزيف روتبلت فى ذكرى ميلاده:
1_ولد جوزيف روتبلت في 4 نوفمبر 1908 في وارسو ودرس الفيزياء في بولندا.
2_انضم بعد ذلك إلى مشروع مانهاتن ولكنه غادره وعاد إلى بريطانيا وحصل على جنسيتها.
3_غادر روتبلت بولندا إلى المملكة المتحدة بعد الاحتلال النازي لها خلال الحرب العالمية الثانية.
4_لم تستطع زوجته السفر بسبب المرض فتم إيقافها من قبل النازيين وتوفت فى معسكر اعتقال.
5_يعتبر روتبلت الفيزيائي الوحيد الذي غادر مشروع مانهاتن قبل تدمير مدينة هيروشيما في اوت 1945.
6_درس فى جامعة لندن الفيزياء بين 1949 و1976.
7_أسس روتبلت مؤتمر بأجواش للعلوم والشئون الدولي لتنبيه العالم إلى مخاطر القنبلة النووية.
8_وقع سنة 1955 مع ألبرت أينشتاين وبيرتراند راسل على عريضة تحذر الحكومات من مخاطر السباق إلى التسلح وتدعو العلماء من مخاطر النووي.
9_حصل سنة 1995 على جائزة نوبل للسلام.
10_توفى فى 31 أغسطس 2005 عن عمر يناهز 97 عاما.
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