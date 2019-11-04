كتب ـ عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن ،من ضبط 25 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بحلوان والساحل وحدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته ( 6,044 طن صلصة - 750 كيلو جرام سكر - 600 كيلو جرام عجينة صلصة - 420 عبوة مربى - 200 كيلو جرام ألياف طبيعية - 8000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة" – 160 كيلو جرام بكر تغليف) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مُستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته ( 78 كيلو مقطعات "لحوم - كبده " – 1,500 طن فول ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى حدائق القبة، تم ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته (17,500طن مواد غذائية "أرز ، سكر، زيت طعام، مايونيز، زبيب، شيكولاتة، كاتشب، عش غراب، سردين" - 10 أطنان مخلل منتهى الصلاحية) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.