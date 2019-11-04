صور.. محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور لمتابعة خدمات المواطنين

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الاثنين،الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور،للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من رفع كفاءة الأداء رافقه الأستاذ محمود المرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

وتفقد المحافظ مكتب خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ومكتب خدمة المواطنين واستمع إلى شرح تفصيلى من رئيس المدينة عن طبيعة العمل وأنواع الخدمات التى تقدمها إدارة خدمة المواطنين، كما تفقد عينات من إنتاج مصنع الوحدة المحلية لإنتاج بلاط الإنترلوك .

وحرص محافظ المنوفية على الالتقاء بعدد من العاملين وحثهم على الإخلاص فى العمل وبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة لراغبى الخدمة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، كما تناول اللقاء بحث سبل تطوير الأداء وحل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية للارتقاء بمستوى الخدمات، موجهاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، مؤكداً ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه مقدمى التصالح تسهيلاً على المواطنين.

كما قام المحافظ بتفقد شوارع المدينة سيراً على الأقدام للاطمئنان على الحالة العامة للمدينة والتواصل مع الأهالى والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، موجهاً رئيس المدينة بسرعة رفع كافة الإشغالات وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .



محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور



محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور



محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور



محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور



محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور (



محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور



محافظ المنوفية يتفقد الوحدة المحلية بالباجور