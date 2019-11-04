صور.. ضبط جزار وعامل للتنقيب عن الآثار بأخميم والتحفظ على أدوات الحفر والمنزلين

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة حملة مكبرة بالاشتراك مع وحدة مباحث أخميم استهدفت بعض المنقبين عن الآثار بدائرة المركز داخل منازلهم.

كان اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قد تلقى معلومات من مباحث الآثار بسوهاج، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام جزار ومقيم بدائرة مركز أخميم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله وقيام عامل بدائرة نفس المركز بنفس أعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار داخل المسكن الخاص به.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الاثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة العميد أحمد رفعت بالاشتراك مع الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بالإنابة باستهداف المتحرى عنهما.

وأسفرت الجهود فى الواقعة الأولى عن ضبط أحمد. ع. ا 27 سنة جزار ويقيم بدائرة مركز أخميم داخل مسكنه أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار وعثر بالمنزل على حفرة مربعة الشكل 150 سم فى 150 سم متر وبعمق 12 مترا.

وعثر على الأدوات الخاصة بأعمال الحفر والتنقيب كما عثر على بعض الشواهد الاثرية عبارة كسر من الحجارة والفخار عليها رسومات وزخارف وبالمعاينة أوضحت لجنة الآثار أن نواتج الحفر عبارة عن شواهد أثرية وأن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم التحفظ على المتهم والمسكن تحت تصرف النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بأعمال الحفر من أجل استخراج بعض القطع الأثرية بقصد البيع والتربح وتم تحرير محضر رقم 4795 إدارى أخميم.

وجاء المحضر الثانى والذى حمل رقم 4796 إدارى مركز أخميم بورود معلومات لمباحث شرطة السياحة والآثار مفادها قيام عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه.

تم استهداف المتحرى عنه محمد. ح. ط 35 سنة " هارب" وعثر بالمكان على حفرة مربعة الشكل 2 ونصف متر فى 2 ونصف متر وبعمق 9 أمتار تنتهى بسرداب من الناحية الشمالية والآخر من الناحية الجنوبية تم التحفظ على أدوات الحفر.

وأشارت لجنة الآثار، أن الحفر بقصد التنقيب تم التحفظ على المنزل تحت تصرف النيابة العامة وجار ضبط المتهم الهارب.

التحفظ على حفرين للتنقيب عن الاثار بأخميم بمنزل جزار وعامل أحدهما ينتهى بسردابين

التحفظ على حفرين للتنقيب عن الاثار بأخميم بمنزل جزار وعامل أحدهما ينتهى بسردابين