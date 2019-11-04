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المنقبون عن الآثار بمنشاة القناطر: شخص أرشدنا عن كنز فى قطعة أرض مجاورة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص
المنقبون عن الآثار بمنشاة القناطر: شخص أرشدنا عن كنز فى قطعة أرض مجاورة التنقيب عن اثار_ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الاثار بمنشاة القناطر، أن اثنين منهم يرتبطان بصلة قرابة، يمتلكان قطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وأن أحد الأشخاص أخبرهما بأن قطعة الأرض تحتوى على كنز أثرى، فقررا البحث عنه

وذكر المتهمان، أنهما استعانا بباقي المتهمين، لمساعدتهما في عملية التنقيب، حيث أعدوا أدوات الحفر، وهي عبارة عن فأسين، و3 جاروف، و3 مقاطف، بالإضافة إلى موتور شفط مياه، وبدأوا في عملية التنقيب، حيث أحدثوا حفرة بعمق كبير، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهم قبل العثور على الكنز الأثري المستهدف.

ووردت معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين ابني عم، يمتلكان قطعة الأرض.

وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


التنقيب عن الاثار

البحث عن الاثار

كنز أثرى

منشأة القناطر

امن الجيزة

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